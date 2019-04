Brexit: Theresa May zaproponowała przełożenie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE na 30 czerwca. Co na to Donald Tusk?

Brexit: Premier Wielkiej Brytanii, Theresa May zaproponowała przełożenie brexitu na 30 czerwca 2019. Szef Rady Europejskiej, Donald Tusk, ma jednak inny pomysł.

Brexit – Theresa May chce przełożyć wyjście z UE na 30 czerwca

Premier Wielkiej Brytanii w swoim liście do Donalda Tuska uznała brak porozumienia z UE w sprawie brexitu za frustrujący. Należy jednak zaznaczyć, że wobec trzykrotnego odrzucenia jej umowy przez parlament, musi wnieść kolejne odroczenie brexitu, tym razem do końca czerwca 2019. W praktyce oznaczałoby to konieczność udziału Wielkiej Brytaniiw wyborach do Parlamentu Europejskiego. Theresa May uznaje ten fakt i zadeklarowała, że rząd przygotowuję się do zorganizowania ich 23 maja (w Wielkiej Brytanii wybory odbywają się w czwartki). Brytyjskiej premier zależy jednak, aby ratyfikować porozumienie brexitowe wcześniej. Gdyby udało się tego dokonać, Brytyjczycy mogliby odwołać wybory i opuścić UE przed 23 maja.