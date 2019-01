Brexit: Theresa May dąży do zmian. Chodzi o backstop

Brexit: Premier Theresa May stara się o wprowadzenie zmian. Chodzi o irlandzki backstop w negocjacjach z Unią Europejską.

Brexit – Theresa May dąży do zmian w związku z irlandzkim backstopem

Według informacji podanych przez The Telegraph, brytyjska premier Theresa May będzie się starać wynegocjować z Unią Europejską wiążące prawnie zmiany w kwestii irlandzkiego backstopu. Jak napisał były szef MSZ, Boris Johnson, May zamierza umieścić w umowie w sprawie brexitu klauzulę, która wyznaczy ramy czasowe obowiązywania backstopu lub mechanizm umożliwiający Wielkiej Brytanii jednostronne odejście od backstopu.

Przypominamy, że pojęcie backstop oznacza mechanizm, który ma przeciwdziałać powrotowi regularnej granicy celnej między Irlandią a Irlandią Północną.