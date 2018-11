Brexit katastrofalny dla ekologii. Skutkiem zanieczyszczenie Wielkiej Brytanii

Twardy brexit fatalne skutki dla ekologii. Doprowadzi do jeszcze większego zanieczyszczenia Wielkiej Brytanii.

Brexit katastrofalny dla ekologii

Kolejnym ze spodziewanych następstw twardego brexitu będzie wzrost zanieczyszczenia węglem w Wielkiej Brytanii. Naruszy to deklarację, która premier Theresa May złożyła w celu ograniczenia jego emisji. Jak przewiduje Bloomberg w pierwszym kwartale przyszłego roku spalanie węgla znacząco wzrośnie, jeżeli dojdzie do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia obu stron. Odejście z UE jest równoznaczne z opuszczeniem unijnego rynku emisji dwutlenku węgla. Wiadomo, że rząd w Londynie zapowiedział zastąpienie go podatkiem od emisji CO2.

Twardy brexit – zanieczyszczenie środowiska

Jak podaje forsal.pl luka w projektach UE ETS (Europejski System Handlu Emisjami) w praktyce oznacza, iż firmy zanieczyszczając środowisko w Wielkiej Brytanii będą dążyć do wyprzedania swoich uprawnień do emisji CO2 w ciągu trzech miesięcy przed brexitem. Zjawisko to może skutkować spadkiem cen węgla i energii, co będzie sprzyjało spalaniu węgla. Zdaniem analityków jedynym sposobem na rozwiązanie problemu jest… uniknięcie twardego brexitu. Trzeba zaznaczyć, że rząd Theresy Mayy zobowiązał się do ograniczenia zanieczyszczeń oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii do realizacji celów określonych w Porozumieniu Paryskim. Planuje też wprowadzić podatek od węgla wysokości 16 funtów za tonę.

