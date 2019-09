Brexit. Boris Johnson przegrał kolejne głosowanie. "Niedorzeczne tchórzostwo"

Brytyjska Izba Gmin odrzuciła drugi wniosek o przeprowadzenie przedterminowych wyborów. Premier Wielkiej Brytanii nie zdołał przekonać parlamentarzystów do głosowania "za". Zabrakło mu sporo, 141 głosów.

Odrzucenie wniosku oznacza, że nie dojdzie do przedterminowych wyborów. To ostatnia sesja Izby Gmin. Teraz dojdzie do zawieszenia parlamentu i pięciotygodniowej przerwy. Kolejne posiedzenie odbędzie się 14 października. W związku z tym swoje odejście ze stanowiska zapowiedział wieloletni spiker Izby Gmin John Bercow. Nowe wybory nie będą możliwe aż do połowy listopada.