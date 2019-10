Brexit. Boris Johnson do Emmanuela Macrona: to ostatnia szansa

Premier Boris Johnson nie pozostawia złudzeń europejskim przywódcom. Wielka Brytania nie zamierza zostać w UE i wyjdzie z niej nawet bez umowy. Przedstawioną w ubiegłym tygodniu propozycję nazwał "ostatnią szansą" na porozumienie.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson rozmawiał w niedzielę z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz premierem Portugalii Antonio Costą. Według relacji urzędników premiera Johnsona miał on powiedział Macronowi, że "UE nie powinna wierzyć w to, iż Wielka Brytania pozostanie we Wspólnocie po 31 października".