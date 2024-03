Brawurowy "popis" kierowcy audi. Nawet 30 tys. zł mandatu

Kamerka samochodowa kolejny raz sprawdziła się na drodze. Na skrzynkę "STOP AGRESJI DROGOWEJ" kujawsko-pomorskiej policji wysłano nagranie z piratem drogowym. Tym razem jeden z kierowców uwiecznił moment, jak wyprzedza go audi, a następnie mknie przed siebie pomimo zakazu wyprzedzania, podwójnej ciągłej i wysepki. Kierujący osobówką nie miał zapewne pojęcia, że wszystko się nagrywa i teraz ma czego żałować. Tego typu zachowanie to nie tylko brak kultury na drodze, ale przede wszystkim rażące łamanie przepisów. Kierującemu grozi teraz grzywna w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych. "Do sytuacji tej doszło w miniony piątek (22.03.24) w miejscowości Fletnowo, powiat świecki, na drodze krajowej nr 91. Kierowca audi, podczas wyprzedzania innych pojazdów, nie zastosował się do znaku B-25 zakaz wyprzedzania, znaku P-4 "linia podwójna ciągła oraz ominął wysepkę z niewłaściwej strony - znak C-9 zakaz jazdy z prawej strony znaku - wyjaśniła w komunikacie policja.