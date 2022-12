Braun znów użyty w rosyjskiej propagandzie. "Wizyty w Moskwie nie były przypadkiem"

To nie pierwszy raz, kiedy Braun używa takich słów. - Stop ukrainizacji Polski. Stop depolonizacji Polski - mówił poseł Konfederacji podczas antyukraińskiej demonstracji. Przy jednym z wystąpień Brauna w Sejmie marszałek Małgorzata Gosiewska w reakcji zapytała: "A pan to się jeszcze modli po polsku, czy już po rosyjsku?". Schodzący z mównicy Braun powiedział wtedy głośno: "To pani marszałek Gosiewska, bo może młodzież nie notuje nazwiska". Wicemarszałek odparła: "I największy cham Rzeczypospolitej, ruska onuca. Ten poseł to cham". Gdy z ław sejmowych rozległo się kilka okrzyków: "Skandal, bezczelność", Gosiewska powiedziała: "Tak? To nie poseł, to cham".