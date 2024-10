Branża prawnicza dobrze radzi sobie ze zmianami napędzanymi przez sztuczną inteligencję

"Z badania >>Future Ready Lawyer 2024<< wynika, że prawnicy wierzą w swoją zdolność do opanowania nowych technologii oraz do radzenia sobie z pojawiającymi się zmianami systemowymi - powiedział Martin O'Malley, CEO Wolters Kluwer Legal & Regulatory. - Na horyzoncie widać też wyzwania. Do krytycznych obszarów zainteresowania ciągle należy adaptacja procesów wspierających wykorzystanie sztucznej inteligencji, a także rosnące wymagania w obszarze ESG. Przyszłość w branży niewątpliwie jest w rękach tych, którzy odważnie przyjmują technologię i – nie bacząc na przeszkody – wprowadzają innowacyjne usługi dla klientów".