Brak pieniędzy z KPO. "Dla PiS im gorzej, tym lepiej"

- To jest porażające. Naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, jak można być rządem w Unii Europejskiej, który kompletnie nie posiada zdolności do prowadzenia polityki unijnej. To powinna być polska racja stanu, że my w tej Unii mamy coś do powiedzenia - mówił wicemarszałek Senatu Piotr Zgorzelski. Polityk PSL-Koalicji Polskiej był gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski, gdzie komentował sprawę nieprzyznanych jeszcze środków z Krajowego Planu Obudowy. - Z punktu widzenia PiS-u im gorzej, tym lepiej. Znam wielu samorządowców z Unii Europejskiej i mówią, że już rozliczają KPO. Tymczasem nasz rząd nie jest w stanie nawet złożyć wniosku - zauważał Zgorzelski.

Rozwiń