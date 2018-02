Bp Pieronek krytycznie o radiu Rydzyka. "To nie jest chrześcijańskie"

Radio Maryja kumpluje się z każdym, kto może osiągnąć władzę oraz osobami, które są u władzy - powiedział biskup Tadeusz Pieronek. Podczas spotkania w Zawierciu mówił też o konieczności odróżniania imigrantów od uchodźców oraz o politycznym zaangażowaniu księży.

Apelował też o to, aby odróżniać migrantów, którzy szukają lepszego miejsca do życia, od uchodźców, uciekających przed wojną, aby ocalić swoje życie.

"Kościół nie powinien dokładać nawet paznokcia"

Bp Pieronek z Zawierciu pytany był również o materialne podejście do życia przez niektórych duchownych i ich zaangażowanie w politykę. Odpowiedział, że polityka jest formą działania na rzecz wspólnego dobra i każdy powinien się w to angażować.

- Jest też inne pojęcie polityki. Dotyczy zdobywania, sprawowania oraz przekazywania władzy innym. I do tego pojęcia Kościół nie powinien dokładać nawet paznokcia. To autonomia świecka. Duchowni są od tego, aby głosić Słowo Boże - słowa hierarchy cytuje "Dziennik Zachodni".

"Radio Maryja to nie jest polski pomysł"

Nawiązał też do działania Radia Maryja o. Tadeusza Rydzyka. - To nie jest polski pomysł. Jeśli dobrze pamiętam, to pomysł zrodził się we Włoszech. Też miał kłopoty, ale się nawrócił. Nasze Radio Maryja kumpluje się z każdym, kto może osiągnąć władzę oraz osobami, które są u władzy. To nie jest chrześcijańskie - dodał bp Tadeusz Pieronek.