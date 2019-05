Bp Libera na pół roku idzie do zakonu. Chciał surowych kar dla pedofilów w sutannach

Biskup płocki Piotr Libera od 1 lipca spędzi pół roku na modlitwie w klasztorze kamedulskim. Mówi o tym w kontekście pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele w Polsce. Bp Libera jako jeden z nielicznych przeprosił ofiary duchownych i zasłynął surowym podejściem do sprawców czynów pedofilskich w Kościele.

"Mój biskup Piotr Libera idzie na pół roku, od 1 VII, do kamedułów. Spełnia się jego wielkie życiowe pragnienie!" - napisał na Twitterze biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski. I zacytował słowa bp Libery: "Czynię to w pełnej wolności. Będę modlił się za Kościół w Polsce, za moją diecezję. W kontekście tego co się dzieje, siłą rzeczy, mój pobyt nabiera wymiaru pokutnego".