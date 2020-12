Boże Narodzenie. Piotr Najsztub krytykuje polskie kolędy

Najsztub odniósł się do patologii , jakie trawią polski Kościół katolicki. Podczas prowadzonej przez siebie audycji w radiu TOK FM przekonywał, że motywem przewodnim dużej części kolęd jest cierpienie małego Jezusa.

- Kiedy mi się to zbija w głowie z kolejnymi ujawnionymi przypadkami pedofilii w Kościele, z informacjami, że biskupi je tuszowali, to jakoś po raz pierwszy w życiu - przy czym zaznaczam, że nie jestem wierzący - mam wrażenie, że te kolędy są niestosowne w dzisiejszych czasach - tłumaczył dziennikarz.

Wtórował mu zaproszony przez niego gość profesor Stanisław Obirka. - Chyba nie jest pan jedyny. Ja z kolei mam poczucie pewnego dysonansu poznawczego. Od dorosłych mężczyzn, którzy odwołują się do metafor stajenki, pokornego Boga, oczekiwałbym poczucia odpowiedzialności za to, co kruche - mówił teolog.