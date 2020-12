Prokuratura otrzyma zawiadomienie w sprawie o. Tadeusza Rydzyka

O. Tadeusz Rydzyk o bpie Edwardzie Janiaku

Zdaniem Szłapki dyrektor toruńskiej rozgłośni wiedział o tuszowaniu przypadków pedofilii w Kościele przez Janiaka. Miałoby to wynikać z wypowiedzi Rydzyka , w której bronił biskupa.

- Tam padły słowa bardzo wyraźne, jednoznaczne, z ust Tadeusza Rydzyka, który przyznał publicznie, że ma stały kontakt z Edwardem Janiakiem, że dostaje od niego SMS-y. I powiedział następujące słowa: "no zgrzeszył, tak zgrzeszył, a kto z nas nie grzeszy? Kto nie ma pokus?" - mówił przewodniczący Nowoczesnej podczas konferencji w prasowej.

Polityk podkreślił, że złożenie zawiadomienie wynika z braku reakcji służ państwowych na słowa Rydzyka. Zaznaczył, że takich wypowiedzi w przestrzeni publicznej nie można bagatelizować. - Dla Tadeusza Rydzyka pedofilia może być grzechem, z którego wystarczy się wyspowiadać, a dla mnie - i myślę, że dla większości Polaków - to jest zbrodnia ścigana z Kodeksu karnego - mówił.

O. Tadeusz Rydzyk bezkarny?

- Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na niezawiadomieniu przez p. Tadeusza Rydzyka organu powołanego do ścigania przestępstw o popełnieniu przestępstwa polegającego na obcowaniu płciowym z osobą małoletnią lub doprowadzeniu jej do poddania się czynnościom seksualnym (art. 200 kk) oraz polegającym na zgwałceniu lub wymuszeniu do poddania się innej czynności seksualnej (art. 197 kk), tj. realizacji znamion przestępstwa określonego w art. 240 kk - przekazał szef Nowoczesnej.