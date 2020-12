Boże Narodzenie 2020. Anioł pasterzom mówił - tekst kolędy [TEKST]

Anioł pasterzom mówił - tekst kolędy

Chcąc się dowiedzieć tego poselstwa wesołego, bieżeli do Betlejem skwapliwie. Znależli dziecię w żłobie, Maryję z Józefem.

Już się ono spełniło, co pod figurą było: Aarona różdżka ona zielona stała się nam kwitnąca i owoc rodząca.

Słuchajcież Boga Ojca, jako wam Go zaleca: Ten ci jest Syn najmilszy, jedyny, w raju wam obiecany, Tego wy słuchajcie.

Boże Narodzenie 2020 - tradycja

Boże Narodzenie tradycyjnie obchodzimy 25 i 26 grudnia. W tradycji chrześcijańskiej to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem. W Kościele katolickim jest to święto nakazane.