Boże Narodzenie 2019. Premier Mateusz Morawiecki: "To czas wybaczania sobie nawzajem"

Szef rządu Mateusz Morawiecki oznaczył na Facebooku, że jest w "świątecznym nastroju" i opublikował nagranie z życzeniami. Podkreślił, że Wigilia to "czas podawania ręki na zgodę".

Boże Narodzenie 2019. Życzenia Polakom złożyła już m.in. para prezydencka. Teraz specjalnie przygotowane nagranie pojawiło się także na facebookowym profilu Mateusza Morawieckiego. - Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas - od tych słów zaczyna się nagranie przygotowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Kolejni członkowie rodziny siedzący przy wigilijnym stole tłumaczą, co znaczą dla nich święta.

- To czas, kiedy zostawiamy puste miejsce przy stole, pamiętając o ludziach samotnych i słabszych, a także o tych, którzy nigdy już nie zasiądą z nami do wigilijnej wieczerzy. To piękne polskie tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie, z których jesteśmy dumni, rodzinne śpiewanie kolęd, 12 potraw na wigilijnym stole i wspólny udział w pasterce - wymieniają.