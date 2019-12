Boże Narodzenie 2019. "Kiedy mamy wokół siebie samotnych, to ich zaprośmy"

Kard. Kazimierz Nycz podkreślił, że symbol pustego talerza przy wigilijnym stole to nie wszystko. Jeżeli wśród dalszej rodziny lub znajomych mamy kogoś, kto jest samotny, warto o nim pamiętać i zaprosić, by wspólnie spędzić przynajmniej Wigilię.

Boże Narodzenie. Świetna okazja, by powiedzieć "przepraszam"

Duchowny przypomniał, że jest to idealna okazja do wspólnego spotkania i modlitwy, ale także przebaczenia sobie nawzajem.

- To okazja do przeproszenia przy łamaniu się opłatkiem, jak również do śpiewania kolęd, do rozmów na temat kończącego się roku, na temat tego wszystkiego, co dobrego wydarzyło się w rodzinie, a także do podjęcia postanowień na następny rok - stwierdził Kazimierz Nycz cytowany przez portal wpolityce.pl