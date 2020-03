Bosch ma nowy super szybki test na koronawirusa. Na rynku od kwietnia

Wysoka dokładność testu

Jak koncern podał w czwartek w Stuttgarcie, nowy test cechuje dokładność ponad 95 proc. Informując o tym wynalazku, rzecznik koncernu nie mógł powiedzieć, jaka jest w nim tolerancja błędu, tzn. jak często system będzie robił fałszywy alarm albo ile infekcji przeoczy. Bosch twierdzi, że test spełnia standardy jakości wyznaczone przez WHO.

Test wkrótce dostępny

Jego opracowanie zajęło specjalistom Boscha sześć tygodni; w kwietniu ma być on dostępny w Niemczech, a potem także w innych krajach. Jak zastrzegł rzecznik koncernu, nie ma on jeszcze wymaganych certyfikatów. Jednak laboratoria spełniające określone warunki mogą stosować go już teraz. Nie podano natomiast ceny nowego testu.