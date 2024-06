Bosak po stronie Brauna. "Nie jestem zwolennikiem wywieszania ukraińskich flag"

W środę rano ukraińska flaga ponownie zawisła, obok polskiej flagi, na kopcu Kościuszki w Krakowie. To reakcja na incydent z udziałem posła Konfederacji Grzegorza Brauna, który we wtorek zerwał niebiesko-żółtą flagę z masztu, o czym sam poinformował w mediach społecznościowych. Polityk napisał, że znajdowała się ona w niewłaściwym miejscu i "jako uczciwy znalazca przekazuję do konsulatu w Krakowie".