Borys Budka zostanie zastąpiony? Bogdan Zdrojewski surowo ocenił szefa PO

Bogdan Zdrojewski był gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski. Byłego prezydenta Wrocławia zapytano o to, czy kadencja Borysa Budki na stanowisku przewodniczącego Platformy Obywatelskiej powinna zakończyć się po dwóch latach. - Pomimo tego, że jestem krytyczny wobec wielu aktywności czy działań kierownictwa Platformy, to także staram się to kierownictwo bronić - przekazał Zdrojewski. - Po pierwsze: działają w skrajnie trudnych warunkach, po drugie: mamy do czynienia z pandemią, która uniemożliwia prowadzenia normalnej działalności partyjnej - powiedział samorządowiec. - Wielokrotnie podkreślam, że Borys Budka musi mieć czas na to, aby dokonać zmian w Platformie. Czyni to niezwykle wolno, za wolno według mnie. Trzeba jak najszybciej pozbierać rozmaite aktywności, które są niezwykle rozproszone, ale trwają i doprowadzić do takiej sytuacji, żeby Platforma rzeczywiście się zmieniła - podkreślił gość Wirtualnej Polski. - Jeżeli Borys Budka nie doprowadzi do zmiany Platformy w sposobie jej funkcjonowania, a przede wszystkim odbiorze zewnętrznym, to polegnie - wyjaśnił polityk i dodał, że nie chce apelować do Borysa Budki za pośrednictwem mediów.

Rozwiń