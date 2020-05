Borys Budka zabrał głos ws. afery w Polskim Radiu. "Ciemny czas dla Trójki minie"

Borys Budka był gościem "Salonu Politycznego" Trójki. Bez odpowiedzi na pytanie o kandydaturę Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, lider Platformy Obywatelskiej odniósł się do skandalicznej sytuacji, jaka miała miejsce w piątek w Polskim Radiu.

Polskie Radio. Borys Budka: Trójka była wielką wartością w moim sercu

- Pani redaktor, szanowni państwo, ja chciałbym zacząć od jednej bardzo ważnej rzeczy. Otóż w ostatnich dniach wokół Programu III Polskiego Radia powstało wiele kontrowersji. Ja w tym miejscu chciałem się solidaryzować ze wszystkimi dziennikarzami, którzy swój zawód wykonują rzetelnie, bez względu na to jaka opcja nie byłaby przy władzy - rozpoczął Budka.

Jak dodał, kategorycznie nie zgadza się na to, co wydarzyło się w Trójce. - Nie zgadzam się na powrót cenzury, nie zgadzam się by nie dziennikarze, ale ludzie odpowiedzialni za kierowanie Polskim Radiem dopuszczali się takich rzeczy - podkreślił polityk. - Trójka była, jest i chciałbym, żeby pozostała wielką wartością również w moim sercu - kontynuował Borys Budka.