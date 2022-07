Borys Budka w WP: "PiS realizuje politykę Putina"

Gościem Michała Wróblewskiego w programie "Tłit", był przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Rozmowa dotyczyła m. in. problemów z dostępnością węgla. Budka wyjaśniał, że "od siedmiu lat rządzi PiS i tyle lat mieli na to, by przygotować polską energetykę do transformacji". - Kiedy PiS przejmował władzę import węgla z Rosji wynosił niecałe 5 mln ton. W trzecim roku rządów PiS to było już 14 mln ton - przypominał polityk. Przewodniczący klubu parlamentarnego KO stwierdził też, że "ministrowie PiS realizują politykę Putina". - Przypomnijmy, że tuż przed wybuchem wojny w Ukrainie, Kaczyński i Morawiecki wspierali proputinowską międzynarodówkę w Europie. Wspierali Le Pen, zachwycali się Trumpem - dodał Budka.

