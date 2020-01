Borys Budka skrytykował rzecznika dyscyplinarnego. Będzie wniosek o uchylenie immunitetu

Borys Budka powiedział ostatnio, że rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych działał na polecenie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Poseł KO stwierdził również, że nie będzie krył się za immunitetem. Tymczasem zastępca rzecznika już zapowiada wniosek o jego uchylenie.

17 grudnia Borys Budka był gościem Roberta Mazurka na antenie RMF FM. Był pytany m.in. o reformę sądownictwa. Szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej sytuację w Polsce, do tej w Turcji, gdzie według niego dochodzi do masowych aresztowań sędziów .

– Jeżeli komuś za zadanie pytania Sądowi Najwyższemu grozi się z artykułu 231., co wczoraj zrobił pan sędzia rzecznik dyscyplinarny na polecenie Ziobry, to jesteśmy w kraju, który... – mówił Borys Budka.

Prowadzący przerwał mu, by dopytać, czy sędzia działał na polecenie ministra Ziobry . Budka nie zaprzeczył. Na stwierdzenie, że po takich słowach, może mu grozić pozew stwierdził: – Proszę bardzo. Nie będę krył się za immunitetem. Stworzono system prawny, który jest systemem państw autorytarnych – odpowiedział Budka.

Na te słowa zareagował zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Przemysław Radzik. "Poseł Budka w 'Rozmowie RMF FM' kłamie. RDSSP i ZRDSSP nigdy i od nikogo nie otrzymywali żadnych poleceń lub wskazówek co do wykonywania swoich czynności" – czytamy we wpisie Radzika na Twitterze.