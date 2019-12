Borys Budka o reformie sądów: Jarosław Kaczyński wprowadza tureckie prawo

- Jarosław Kaczyński wprowadza prawo, które funkcjonuje np. w Turcji. Widział pan masowe aresztowania sędziów? Do tego to zmierza - powiedział Borys Budka, wiceszef PO. Tak skomentował procedowaną przez PiS ustawę dyscyplinującą sędziów.

Borys Budka, wiceszef PO i przewodniczący klubu parlamentarnego KO (Agencja Gazeta, Fot: Jakub Porzycki)

We wtorek rano Borys Budka był gościem RMF FM. Wiceszef PO przyznał, że będzie kandydował w wyborach na przewodniczącego partii. Zdecydują o tym członkowie PO w sobotę 25 stycznia.

- Wiem, jak wygrywać, wiem, jak stworzyć skuteczne, dobre ugrupowanie, a poza tym uwielbiam ludzi. Wiem, że to jest czas polityków, którzy muszą być codziennie na spotkaniach z ludźmi, bo inaczej tej wiarygodności, tego zaufania nie przywrócimy, więc obiecuję ciężką pracę w ludźmi, będę w każdym miejscu po to, by przekonywać Polaków, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska to najlepszy wybór dla Polski - powiedział Budka.

Wiceszef PO był pytany o słowa kandydata na prezydenta Gliwic Adama Neumanna. Samorządowiec powiedział w jednym z wywiadów, że radna miejska i działaczka PO Katarzyna Kuczyńska-Budka, żona polityka Platformy, miała mu złożyć propozycję pomocy finansowej w kampanii w zamian za stanowisko wiceprezydenta. Kuczyńska-Budka zaprzecza temu.

- To kłamstwo. Sprawa jest już w sądzie, moja żona pozwała go, poprosiła, żeby sprostował te nieprawdziwe słowa. Pan Neumann musiał już prostować inne słowa, których użył w tym wywiadzie. Bardzo niefortunny wywiad. Ubolewam że ktoś produkuje nieprawdziwe informacje. Nie wiem, dlaczego użył kłamstwa, straciłem do niego jakiekolwiek zaufanie - podkreślił Borys Budka.

Adam Neumann nie jest członkiem PO. Były wiceprezydent Gliwic został wskazany na stanowisko prezydenta miasta przez jego dotychczasowego włodarza Zygmunta Frankiewicza. Frankiewicz został senatorem i dlatego w Gliwicach 5 stycznia odbędą się przedterminowe wybory na prezydenta miasta.

Borys Budka: Został skazany za długi język

Borys Budka nie chciał komentować sprawy skazania Jana Śpiewaka za wypowiedzi na temat mecenas Bogumiły Górnikowskiej, córki byłego ministra Zbigniewa Ćwiąkalskiego.

- Jan Śpiewak, z tego, co wiem, nie został skazany za aferę reprywatyzacją, ale za zbyt długi język, którym kogoś obraził. Dopiero jak poznam uzasadnienie, wtedy będę mógł zabrać głos w tej sprawie. Inaczej byłbym nieodpowiedzialnym populistą - podkreślił wiceszef PO.

Wiceszef PO był pytany również o to, dlaczego Koalicja Obywatelska zgłasza Bogdana Zdrojewskiego do KRS, skoro twierdzi, że izba jest nielegalna.

- Po to, by patrzeć na ręce, żeby zobaczyć, co tam robią. Czy będą kolejne nominacje kumpli z KRS-u, czy będą kolejne próby awansu o dwa szczeble, czy będą kolejni ludzie nominowani przez, być może, grupę hejterów. To trzeba pokazać. Natomiast nie będzie brał udziału w głosowaniach - odpowiedział Budka.

Borys Budka skomentował też plany PiS-u dotyczące wprowadzenia ustawy dyscyplinującej sędziów. - Jarosław Kaczyński wprowadza prawo, które funkcjonuje np. w Turcji. Widział pan masowe aresztowania sędziów? Do tego to zmierza - powiedział Budka.

Źródło: rmf24.pl