Borys Budka o religii w szkołach: trzeba reformować

Reforma zasady finansowania katechezy w szkołach jest potrzebna - mówi Borys Budka z PO. Były minister sprawiedliwości uważa, że część hierarchów rozumie potrzebę dyskusji na ten temat.

- Społeczeństwo się zmienia i to Kościół katolicki powinien sam zrozumieć, jak jest teraz postrzegany - powiedział Borys Budka na antenie TOK FM, pytany o stanowisko Konferencji Episkopatu Polski o tym, że "nie ma podstaw do organizowania zajęć z religii wyłącznie na pierwszych bądź tylko ostatnich godzinach lekcyjnych".

Poseł Platformy Obywatelskiej stwierdził, że oświadczenie KEP jest "paliwem dla tych wszystkich, którzy nie chcą żadnego finansowania lekcji religii w szkołach". - Z pewnością można plan zajęć zorganizować tak, żeby uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, nie musieli czekać na kolejne zajęcia. Można to lepiej zorganizować - ocenił Budka.

- Jesteśmy za tym, żeby rodzice mieli prawo wyboru. Mówimy wyraźnie, ze ten system trzeba zreformować i to jest kwestia wspólnego działania z KEP - dodał.

"Niepotrzebnie angażują się w politykę"

Dopytywany o to, czy PO w przypadku dojścia do władzy zdecyduje się na zmianę zasad finansowania katechezy w szkołach, Budka potwierdził, że to również wymagana reformy.