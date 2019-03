Episkopat nie zgadza się na "próby ograniczenia nauczania religii w szkołach"

- Religia nie jest przedmiotem dodatkowym. Jest to przedmiot do wyboru, który staje się obowiązkowy po złożeniu oświadczenia przez rodziców lub pełnoletnich uczniów - pisze w oświadczeniu przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, bp Marek Mendyk.

"Wystarczy raz złożyć deklarację"

"Religia nie jest przedmiotem dodatkowym. Jest to przedmiot do wyboru, który staje się obowiązkowy po złożeniu stosownego oświadczenia przez rodziców lub pełnoletnich uczniów" - przypomina duchowny.

Bo Mendyk podkreśla też, że rodzice lub pełnoletni uczniowie wyrażają wolę udziału w zajęciach religii w formie pisemnej. "Dawanie rodzicom do wypełnienia przygotowanych wcześniej formularzy z zapisem: „religia (tak/nie)” jest niezgodne z obowiązującym prawem. Oświadczenie nie musi być ponawiane każdego roku. Deklaracja raz złożona obowiązuje do czasu jej ewentualnego wycofania” - pisze w oświadczeniu.

Ratusz chce zmian w nauce religii

Pomysł zmniejszenia liczby godzin religii w warszawskich szkołach powstał w związku z tym, że we wrześniu wejdzie do szkół tzw. "podwójny rocznik". Naukę w szkołach średnich rozpoczną zarówno absolwenci podstawówek, jak i gimnazjów. Mowa o 44 tys. uczniów. Dla porównania w ubiegłym roku do stołecznych liceów i techników poszło 19 tys. uczniów. Mogą być problemy z salami, brakować będzie również nauczycieli do przeprowadzenia lekcji.