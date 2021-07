Borys Budka o powrocie Donalda Tuska: Tak, to jest ten dzień

- Dziś Polska potrzebuje wzmocnienia. Wyraźnego. Musimy naszym partnerom dać jasny sygnał, że obecna władza to nie jest cała Polska. Obecna władza to nie wszyscy Polacy. Że Polacy jako naród, jak żaden inny, przywiązany jest do europejskich wartości. Do demokracji, do praworządności, do poszanowania praw człowieka. Że my Polacy jesteśmy narodem otwartym i tolerancyjnym. Trzeba zastąpić rząd w tym, na czym absolutnie się nie znają. W odbudowie światowej reputacji Polski, wizerunku naszego kraju, a nade wszystko normalnych, partnerskich relacji w Unii Europejskiej. Wiecie co? Nikt dzisiaj tego nie zrobi lepiej niż były premier, były przewodniczący Rady Europejskiej. Tak, koleżanki i koledzy, to jest ten dzień. Na moje zaproszenie i moją prośbę Donald Tusk wraca do polskiej polityki – mówił Borys Budka podczas Rady Krajowej PO.