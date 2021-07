Borys Budka o Elżbiecie Witek: Jeżeli tego nie widzi, to chyba trzeba zrezygnować

- To symboliczne miejsce. To przelewano krew za wolność Polaków. Trzeba po raz kolejny upomnieć się o to, o co walczyli ludzie. O godność Polaków i o miejsce Polski w Unii Europejskiej. Każdy, kto przedstawia jakikolwiek inny scenariusz, działa na szkodę Polski. Alternatywą dla obecności Polski w Unii Europejskiej jest bycie w objęciach Putina i Łukaszenki. Politycy PO są na Pomorzu, by się o to upomnieć. Każdy, kto to neguje, działa na szkodę bezpieczeństwa Polski - mówił Borys Budka.