Borys Budka gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? Premier Mateusz Morawiecki zabrał głos w sprawie kryzysu migracyjnego, z jakim mierzy się Polska na granicy z Białorusią m.in. w Usnarzu Górnym. - Nie pozwolimy na to, by na teren Polski dostawały się osoby, które nie mają na to pozwolenia. Musimy zadbać o bezpieczeństwo na polskich ulicach - oznajmił.