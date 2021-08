Borusewicz leci do Moskwy na pogrzeb Kowalowa. Zostanie wpuszczony?

W grudniu 1974 roku władze aresztowały go i oskarżyły o stosowanie "propagandy antyradzieckiej". Rok później skazano go na siedem lat łagru i trzy lata zesłania. W 1987 roku Siergiej Kowalow powrócił do Moskwy i wziął aktywny udział w działaniach prowadzących do przemian demokratycznych. W 1994 roku wybrano go pierwszym rosyjskim rzecznikiem praw człowieka.