Boris Johnson w Warszawie. Znamy szczegóły

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson złoży dziś wizytę w Warszawie. Spotka się on z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. O szczegółach mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. - Głównym tematem rozmów będzie bezpieczeństwo w regionie, to, co się dzieje wokół Ukrainy, a także ruchy rosyjskich wojsk i ćwiczenia na Białorusi, co jest dodatkowym czynnikiem destabilizującym. Wielka Brytania zdecydowała o dyslokowaniu kolejnych jednostek brytyjskich w Polsce i dziś pan premier Boris Johnson będzie witał brytyjskich żołnierzy w Warszawie - przekazał. Przydacz pytany był także o zapowiadany nowy format współpracy z Ukrainą i Wielką Brytanią. - Strona ukraińska zaproponowała realizację innego forum dialogu wymiany opinii, wymiany swojej wiedzy. Polska i Wielka Brytania mają bardzo podobną percepcję zagrożeń jeśli chodzi o politykę rosyjską, są dostarczycielem bezpieczeństwa w regionie. Ukraina, jako państwo bezpośrednio zagrożone agresją rosyjską, jest zainteresowana rozwijaniem takiej współpracy z Polską i z Wielką Brytanią. Ministrowie spraw zagranicznych pracują nad tym. Jeśli dojdzie do trójstronnego spotkania, będziemy o tym informować - powiedział wiceminister.