"Nikomu tego nie życzę". Były senator PiS nie wróci za kraty

"Apel do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku o złożenie zażalenia", który można znaleźć pod tym linkiem, został opublikowany w internecie w poniedziałek 2 września, a więc sześć dni po zwolnieniu Bonkowskiego z więzienia. I choć zebrał on grubo ponad tysiąc podpisów, to na złożenie zażalenia (którego nie da się napisać na szybko, na kolanie) było siedem dni. 3 września decyzja się uprawomocniła.