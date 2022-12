Bond z Odessy. Mordy, spiski i przekręty prawdziwego 007

Miało to miejsce w 1893 r., kiedy Rosenblum przeżył silny osobisty kryzys. Ochrana, czyli tajna carska policja, zaczęła deptać mu po piętach w związku z jego domniemaną działalnością w socjalistycznym stowarzyszeniu. Na tydzień trafił do aresztu, gdzie trzymano go w izolatce. Jednocześnie zmarła mu matka. A do tego zakochał się w bliskiej kuzynce, córce swego stryja. Nie krył się z tym, co spotkało się ze zrozumiałym oburzeniem całej familii. Młodzieniec uznał, że najlepszym wyjściem będzie ucieczka i całkowite zerwanie z przeszłością. Wyjechał za granicę i na kilka lat gdzieś przepadł. Historyk Benny Morris, autor jego najnowszej biografii zatytułowanej "Master Spy", spekuluje jedynie, że mógł on ten czas spędzić w Brazylii.