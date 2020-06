Bon turystyczny. Zmiana wysokości. Od kiedy?

Bon turystyczny. Nie 1000, ale 500 złotych

Bon turystyczny na każde dziecko w rodzinie. Jak go wykorzystać?

Jeśli rodzice mają jedno dziecko, to otrzymają bon o wartości 500 zł. Jeśli w rodzinie jest dwójka dzieci, to bony będą dwa, czyli rodzice otrzymają do wykorzystania na wakacjach 1000 zł.

- To nie będą pieniądze w gotówce, które będą wędrowały do rodziny i w związku z tym będą mogły być obojętnie na co wydane. Tak jest z 500 plus – każdy może wydać 500 plus na co uważa. Tutaj będzie inaczej. To są pieniądze, które mają zasilić polską branżę turystyczną - podkreślił Andrzej Duda, cytowany przez tvn24.pl.