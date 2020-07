Bon turystyczny. Firmy mogą już rejestrować się do programu. Sprawdź, jak to zrobić

Od soboty 25 lipca firmy turystyczne mogą rejestrować się do programu Polski Bon Turystyczny. Z kolei od piątku 31 lipca wnioski o przyznanie bonu będą mogli składać rodzice dzieci do 18 roku życia.

Bon turystyczny. Co to jest?

Bon turystyczny to forma rządowego wsparcia dla polskich rodzin i branży turystycznej po osłabieniu gospodarki przez epidemię koronawirusa. Jest to forma jednorazowego wsparcia 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia (dochód rodziców nie ma znaczenia) i jedno dodatkowe świadczenie 500 zł w formie uzupełnienia bonu dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Bon turystyczny. Do kiedy ważny?

Przyznany bon będzie można wykorzystać do końca marca 2022 roku. Będzie można nim zapłacić tylko w Polsce za: pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, na kolonii oraz na obozach sportowych i rekreacyjnych.

Bon turystyczny. Jak firmy mają się rejestrować?

Szefowie firmy turystycznych, żeby ich przedsiębiorstwa turystyczne znalazły się na stronie bonturystyczny.gov.pl (gdzie turyści będą szukać miejsca, gdzie zrealizują bony) muszą zgłosić przystąpienie swojej firmy do Polskiego Bonu Turystycznego w PUE ZUS dla firm. Trzeba złożyć oświadczenie jako przedsiębiorstwo turystyczne lub organizacja pożytku publicznego, a później podpisać je profilem PUE, podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem zaufanym. Oświadczenie można składać od soboty 25 lipca do końca programu, czyli do marca 2022 roku.

Jak dostać bon turystyczny?

Bon będzie dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (tzw. PUE) ZUS. Osoby, które będą chciały skorzystać ze świadczenia, muszą zalogować się na profilu PUE ZUS. Od piątku 31 lipca w zakładce "ogólne" dostępna będzie zakładka "Polski Bon Turystyczny". Należy ją wybrać, później przejść do zakładki "Mój bon" i złożyć wniosek. O bon będzie można się ubiegać tylko przez PUE ZUS. Jeśli zatem ktoś nie ma konta, musi je założyć. TUTAJ jest wyjaśnione jak to zrobić.

Kto może skorzystać z bonu turystycznego?

Bon będzie przeznaczony dla każdej rodziny z co najmniej jednym dzieckiem. Tak samo jak w przypadku świadczenia 500 plus, dochód rodziców nie ma znaczenia. 500 zł przeznaczone jest na każde dziecko do 18 roku życia w rodzinie. Jeśli zatem rodzice mają dwójkę dzieci do 18 roku życia, to otrzymają bon o łącznej wartości 1000 zł.