Wideo Najnowsze senat + 2 Piotr Muellerbon turystyczny oprac. Krystian Winogrodzki 1 godzinę temu Bon turystyczny 500 plus. Rzecznik rządu Piotr Mueller z apelem do Senatu Rzecznik rządu zdradził, że w Kancelarii Prezydenta są finalizowane prace nad bonem turystycznym. Dodał, że jest możliwe, aby Sejm zajął... Rozwiń Panie Ministrze czy sejm zajmie si … Rozwiń Transkrypcja: Panie Ministrze czy sejm zajmie się w tym tygodniu projektem No tak zwanego bonu turystycznego w zasadzie takiego bonu dla dla dzieci w najbliższy piątek w których Zaplanuj zadania tutaj wiem że są finalizowanie przez kancelarię prezydenta pracę na co ustawą dotyczącą projektu bonu turystycznego Ja myślę że to jest wariant który jest możliwe żeby dostanę na najbliższym posiedzeniu sejmu jeżeli ten projekt zostanie zgłoszony My na pewno będziemy optować za tym żeby to zostało zrealizowane możliwie szybko a później również niestety apelować do senatu Aby tym razem nie mrozi ustawy przez 30 dni bo te środki finansowe są potrzebne Naprawdę szybko dla sektora turystycznego oni Ministrze Dlaczego nie wyszło Są pierwotną wersję bonu turystycznego o którym mówiła pani Jadwiga emilewicz zabrakło środków budżetowych dlaczego te plany się zmieniły panie redaktorze ja to też podkreślamy w kilku różnego rodzaju programach że w czasie gdy przygotowywaliśmy bon turystyczny były różne warianty na stole jeden z wariantów wygląda tak jak tam w tej chwili cała masa innych pomysłów również żeby inaczej skonstruować pomoc dla sektora turystycznego w którym którzy potrafią wariat rozumiemy chodzi panu o ten przedstawiony przez pana prezydenta aktualne to jest wariant firmy zły ty też masz model dystrybucyjny który jest sprawdzony z programu 500 plus to jest czy nie powoduje konieczności weryfikacji chociażby progu dochodowego więc ułatwia redystrybucję w środku z drugiej strony ja z drugiej strony trafia właśnie do tych osób które mają urodziny W związku z tym też brać z nią powinien trud wychowania tych dzieci i również no to by to nie mówiłam nie mówicie realizowania pewnej polityki państwa w zakresie rozwoju demograficznego