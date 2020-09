Bon pierwszaka. Co to jest? Komu przysługuje?

Bon pierwszaka. Czym jest?

Czym jest bon pierwszaka? Wprowadzony został w 2016 roku przez polski rząd. - Jeśli poślemy dziecko do polskiej szkoły, to w zasadzie wprowadzamy go w świat polskości. Jeżeli ktoś ma codziennie od poniedziałku do piątku zajęcia w języku polskim, to uczestniczy w praktycznej formacji - poinformował w Telewizji Trwam Jan Dziedziczak.