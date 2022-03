Bomby kasetowe w Ukrainie? Są zabronione. Zabijają głównie cywilów

To jednak niejedyny powód, dlaczego zakazano używania takiej broni. Ok. 10 proc. małych ładunków stanowią niewybuchy. Wbite w ziemie stanowią ogromne zagrożenie dla nieświadomych zagrożenia cywilów, głównie dzieci. Nierzadko dochodziło do eksplozji nawet po zakończeniu działań wojennych. Odpryski działały wówczas jak mordercze miny.