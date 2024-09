"Bomba wodna" uderzyła w Rzym. Piorun zniszczył kawałek zabytku

Potężne uderzenie pioruna podczas burzy, która przeszła przez Rzym, doprowadziło do uszkodzenia jednego z zabytków. Agencja Reutera udostępniła nagranie z chwil po przejściu nawałnicy. Ujęcia ukazujące Łuk Konstantyna Wielkiego w Rzymie pokazują, że mocno on oberwał. W górnej części monumentu można zauważyć, że brakuje kilku kluczowych elementów. - Piorun uderzył w łuk tutaj, a potem w róg. Widzieliśmy, jak to odpada, więc wróciliśmy, żeby zobaczyć, jak duży odpadł ten kawałek - przyznał przed kamerą turysta z USA, który był świadkiem całej sytuacji. Według włoskiej agencji ANSA, w Rzym we wtorek uderzyło zjawisko nazywane potocznie "bombą wodną" - jest to gwałtowna burza niosąca ze sobą obfite opady deszczu. Szacuje się, że w centrum stolicy w niecałą godzinę spadło ponad 60 litrów deszczu na metr kwadratowy. W wyniku burzy uszkodzony został łuk tryumfalny Konstantyna Wielkiego, zbudowany w IV wieku naszej ery. Policja w Rzymie potwierdziła, że odłamały się fragmenty zabytku, ale zostały one szybko zabezpieczone przez konserwatorów. Co ciekawe, łuk został uszkodzony od strony południowej, gdzie kilka dni temu rozpoczęły się prace konserwatorskie, które teraz skupią się również na naprawie szkód.