Bolesławiec: Zlikwidowano linię produkcyjną narkotyków. Zatrzymano cztery osoby

Policjanci z Bolesławca (woj. dolnośląskie) zlikwidowali nielegalną linię produkcyjną narkotyków. W związku ze zdarzeniem zatrzymano cztery osoby podejrzane o prowadzenie produkcji. Grozi im nawet 20 lat więzienia.

Bolesławiec: Likwidacja linii produkcyjnej narkotyków

Proces produkcji trwał od października 2018 roku do stycznia tego roku. W tym czasie zatrzymani wyprodukowali 600 gramów nielegalnej substancji psychotropowej w postaci metamfetaminy.

Policjanci przeszukali tereny posesji na terenie dwóch powiatów - bolesławieckiego i jeleniogórskiego. Zabezpieczyli 2,5 kilograma metamfetaminy oraz 200 tysięcy sztuk tabletek zawierających pseudoefedrynę (środka stosowanego do produkcji metamfetaminy). Tabletki zostały nielegalnie sprowadzone do Polski z Wielkiej Brytanii. Ponadto funkcjonariusze zlikwidowali sprzęt służący do produkcji narkotyków.