Bójka w tureckim parlamencie. "Najwięksi terroryści"

Chwile grozy przeżyli tureccy parlamentarzyści w piątek. Ahmet Sik, przedstawiciel opozycji, został zaatakowany, kiedy wezwał do dopuszczenia do udziału w obradach osadzonego Cana Atalaya. Mężczyzna ma mandat parlamentarzysty, chociaż trafił do więzienia pod zarzutem organizowania antyrządowych protestów.