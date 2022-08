Bójka w kokpicie. Piloci Air France pobili się

W ruch poszły pięści, a samolot pozostawał bez nadzoru. Pomiędzy załogą maszyny, która w czerwcu leciała z Genewy do Paryża, doszło do starcia. Piloci zaczęli się bić. Szarpali się za ubrania i wymieniali ciosy. Na szczęście nie zakłóciło to lotu, ale raport z wydarzenia wstrząsa teraz linią lotniczą.