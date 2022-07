Kotka Rowdy "na gigancie". Po ucieczce ukrywała się na lotnisku

Właściciele zawiadomili personel lotniska o ucieczce kotki. Przysyłali nawet jej ulubione przysmaki, bo liczyli na to, że wywabią one czworonoga z kryjówki. Przygotowali też specjalne nagranie ze swoimi głosami, bo wierzyli, że nawoływania zachęcą Rowdy do pokazania się.