Bójka na cmentarzu. W ruch poszły siekiery i maczety

Do zdarzenia doszło na cmentarzu Morriston w Swansea w południowej Walii. Nagranie z kamery samochodowej z bójki zostało zarejestrowane z vana jednego z uczestników zajścia. Widać na nim, jak jeden z mężczyzn biegnie do drzwi od strony kierowcy furgonetki, a w tle czarny volkswagen golf wpada w poślizg i zderza się z innym pojazdem. Następnie widać, jak dwie inne osoby wsiadają do furgonetki, a jeden z oskarżonych rusza i jedzie po cmentarnych ścieżkach z dużą prędkością, zahaczając o inny pojazd. Po chwili z obu pojazdów wysiadają osoby i dochodzi do regularnej bijatyki. Kamera zarejestrowała też powrót kierowcy vana do swojego samochodu. Widać krew lejącą się z jego głowy. Przerażeni uczestnicy uroczystości pogrzebowych zaalarmowali policję. Po kilku minutach na cmentarzu pojawili się uzbrojeni funkcjonariusze, którzy zatrzymali uczestników bójki. Dwie osoby zostały poważnie ranne, jeden z nastolatków został dźgnięty nożem i został zabrany do szpitala.