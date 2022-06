Bohaterska postawa motorniczego we Wrocławiu. Nagranie z interwencji hitem sieci

MZK Wrocław udostępniło na swoim Facebooku nietypowe nagranie. Motorniczy tramwaju linii 70 w czasie jazdy zauważył na torach rodzinę kaczek. Mężczyzna nie zastanawiał się długo. Zatrzymał pojazd i postanowił pomóc zwierzętom bezpiecznie opuścić torowisko. Nie było to łatwe zadanie, gdyż małe kaczki nie chciały współpracować i biegały we wszystkie strony. W pewnym momencie mężczyzna zauważył tramwaj jadący z przeciwnej strony. Kierowca zatrzymał także zbliżający się pojazd. W końcu udało się wyprowadzić kaczki z torów i tramwaj mógł bezpiecznie przejechać. Moment interwencji zarejestrowała kamera w tramwaju. Z relacji podanej na Facebooku MZK Wrocław dowiadujemy się, jak zakończyła się ta historia. Motorniczy wezwał na miejsce Nadzór Ruchu MPK. Ekipa musiała ręcznie przenieść ptaki nad torowisko, bo samodzielnie nie był w stanie tego zrobić. - Ptasia gromada poczłapała następnie ochoczo w stronę Parku Szczytnickiego – poinformowało MPK Wrocław. Postawa motorniczego wzbudziła ogólny podziw wśród internautów. Nagranie szybko stało się hitem sieci. - Wzruszają mnie takie ludzkie odruchy. To właśnie powinno być miara człowieczeństwa - zwierzyła się jedna z obserwatorek. - Szacun dla Pana Motorniczego – skomentowała kolejna osoba.

