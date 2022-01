Bohaterowie granicy na czterech łapach. Pracują do utraty sił

Nie każdy pies nadaje się do służby

Zwierzę musi być do pracy odpowiednio przygotowane. Psy trafiają do służby w różnym wieku. - Najbardziej popularni odbiorcy czworonogów, tacy jak policja czy straż graniczna, kupują psy w wieku od roku do dwóch lat. Takie zwierze trafia na kurs ze swoim przewodnikiem, na którym przygotowuje się do właściwej pracy. Trwa on około 6 miesięcy - wyjaśnia Skrzypek.