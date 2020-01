Bogdan Zdrojewski o sprawie Magdaleny Biejat. Będzie odwet?

Po odwołaniu przewodniczącej Biejat z komisji rodziny, w Senacie będzie odwet i Senat pozbawi komisji któregoś z polityków Prawa i Sprawiedliwości? Nie myślimy nigdy kategoriami odwetu, choć obserwujemy ze smutkiem także tą decyzję. Uważam, że ta decyzja jest rzeczywiście tak jak ją politycy Lewicy określili - haniebna. Trzeba pamiętać o tym, że przewodnicząca rzeczywiście należała do tych przewodniczących niezwykle pracowitych. I może nie chodziło właśnie o to, że nie pracuje, tylko, że pracuje - co się nie spodobało niektórym politykom Prawa i Sprawiedliwości. Ale odwetu nie będzie? Odwetu nigdy nie będzie. My możemy oczywiście wyciągać wnioski z tych sytuacji, które są. Natomiast, staramy się jednak mocno, podkreślam mocno różnić od PiS-u. Także jeżeli chodzi o sposób funkcjonowania.