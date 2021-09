Ultimatum Kukiza. Jest komentarz z opozycji

Pod koniec tygodnia odbędzie się posiedzenie Senatu. Większość senacka zapewne odrzuci ustawę "lex TVN". Jak zachowa się Paweł Kukiz, gdy ta znów trafi do Sejmu? Lider Kukiz'15 postawił PiS ultimatum: albo na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostanie uchwalona ustawa antykorupcyjna, albo zrywa umowę z tym ugrupowaniem. - Uznam ją za niebyłą - ogłosił w niedzielę. - Obserwując Pawła Kukiza, wciąż przecieram oczy ze zdumienia. Po prostu nie rozumiem tego człowieka. Nie rozumiem go jako człowieka, a tym bardziej jako polityka, Wydaje mi się, że się kompletnie pogubił - komentował senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Zawsze w takich sytuacjach jakieś wyjście honorowe jest. Warto wrócić do źródeł, przemyśleć rozmaite rzeczy i zagłosować tak, jak się powinno w tej materii zagłosować, po prostu uczciwie - dodał Zdrojewski.