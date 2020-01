WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze donald tusk + 2 bogdan zdrojewskitłit 30 min. temu Bogdan Zdrojewski o Donaldzie Tusku: tatusiem nie będzie, będzie ojcem - Donald Tusk nie będzia już tatusiem Platformy Obywatelskiej, ale ojcem będzie zawsze - tak do opinii Bartłomieja Sienkiewicza, odniósł... Rozwiń Bartłomiej Tusk nie B Tatusiem Pla … Rozwiń Transkrypcja: Bartłomiej Tusk nie B Tatusiem Platformy i tutaj w studiu kontynuował że trzeba się do Przyzwyczaić Zapanować nad tym i Schnąć w pracy Nowego Ducha w takim razie teraz będzie ta tu Tatusiem nie będzie ale ojcem będzie zawsze Nie żartuję tylko odnoszę się do tego miękkiego Sformułuj Donatów Członków Także Zadora Który który jest zanim zawsze będzie ceniony zawsze jego opinia będzie was Natomiast rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją pewnej odległości Oczywiście wtedy kiedy jest szefem Platformy Obywatelskiej lub wtedy kiedy jest się go po prostu tak że czułam Inaczej sytuacja wygląda niż wtedy kiedy jest się szefem grupy IP Ale z tego powodu zwracam uwagę na to że ojcem będzie nadal bo Przełożonym w jakim Szefa platforma VAT Na razie w którą stronę Platforma powinna W tę stronę Założyciela Truskawka kontynuować to co ostatnio robił Schetyna czy jeszcze zupełnie Komplet Całkowicie nową drogę fajnie platforma którego do roku Wtedy kiedy Podstawowa Dziś powinniśmy natomiast wrócić Centrum sceny politycznej posiada Si Szerokie ale umiarkowane skrzydło lewej Nie możemy zastępować lewicy i nie możemy być także prawem i sprawiedliwością Mięso Natomiast to co dla mnie ważne To nie jest tak że to centrum już jest taki mityczny Wszyscy o tym mówią że chcieli Aleje Głosują na tych którzy mają radykał Albo przynajmniej wyraziste pogląd Jestem wielkim zwolennikiem A zwłaszcza poważnego ich Platforma Obywatelska opuściła w środę Większość O której pan Że łatwiej być jest tyle Wyrazistym ostrym przekonywujący i posiadającym twarde lek Natomiast ludzie ciężko Podmioty gospodarcze jednoosobowe wielo Pozostały Politycznego opiekuna ludzie Mający Wojen zostali Napoli Musi być platform Ale po to żeby było Musi odzyskać wiarę Poprawić komunikację wewnętrzną poprawić komunikację zewnętrz W pewnym sensie od podstaw Pro Który jest aktualny na dzień dzisiejszy Ten sprzed 5 Blat