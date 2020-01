WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze bogdan zdrojewski + 2 tłitprof. Tomasz Grodzki 1 godzinę temu Bogdan Zdrojewski o atakach na Tomasza Grodzkiego: to jak sowiecka propaganda - To jest sukces prawdziwej propagandy, sukces szczucia - stwierdził programie "Tłit" senator PO Bogdan Zdrojewski, gdy prowadzący stwierdził,... Rozwiń Z hejtem poradzi sobie marszałek G … Rozwiń Transkrypcja: Z hejtem poradzi sobie marszałek Grodzki? On już sobie z tym dobrze radzi. To jest osoba też o dużej wrażliwości. Trzeba pamiętać, że każdy lekarz ma w sobie taką dużą dozę empatii. W związku z tym na pewno go to sporo kosztuje, ale poradzi sobie. No, dzisiaj słyszałem w radiu, że już coraz więcej osób nazywa sprawę "Grodzki Gate". To jest sukces fałszywej propagandy. To jest sukces właśnie szczucia. Niestety w Polsce łatwiej kogoś obsypać błotem, niż potem go oczyścić. Stoję murem za profesorem marszałkiem Grodzkim. Uważam, że te wszystkie szykany, które na niego spadły, są szykanami budowanymi z pełną premedytacją i brakiem odpowiedzialności za państwo polskie. Stoi pan murem za marszałkiem Grodzkim, bo mu wierzy, że nie było żadnych łapówek? Czy dlatego, że dla zasady trzeba za nim stać? Zasada, to jedno. Ja ją zawsze staram się mieć na uwadze, ale ona nigdy nie przeważa. Dla mnie ważne jest jak ten hejt i jak te oskarżenia są budowane. One są budowane, tak jak budowana jest propaganda sowiecka. Tego nie wolno robić. Sam jestem zaskoczony, że w 2020 roku metody z lat 50-tych mają zastosowanie wobec trzeciej osoby w państwie. Dla mnie jest to haniebne. To w takim razie kto kieruję tą akcją rodem z tamtego systemu przeciwko Grodzkiemu? Też chciałbym wiedzieć. Na pewno są to konkretne osoby. Dla mnie hejt, który był uprawiany przez wysokich funkcjonariuszy Ministerstwa Sprawiedliwości był niedopuszczalny. Pociągał za sobą bardzo poważne konsekwencje i powinien pociągać za sobą także konsekwencje wobec osób, które się tego dopuściły. Jak widać w tej materii, my nie mamy sprawiedliwości.