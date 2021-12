Bogdan Rymanowski tłumaczy się za słowa, które padły na antenie. "Nieudolność dziennikarska"

Rymanowski odpiera zarzuty. "Nieudolność dziennikarska"

We wtorek dziennikarz Polsatu odniósł się do tych publikacji w mediach społecznościowych. Rymanowski zarzucił obu portalom, że nie udało im się dotrzeć "do szczegółowych, oficjalnych danych" o obecnej sytuacji pandemicznej w Irlandii.